​La Maison Familiale et Rurale de La Plaine des Palmistes ouvre une nouvelle classe

La Maison Familiale et Rurale (MFR) de La Plaine des Palmistes est désormais accessible dès la 3ème avec l’ouverture d’une classe de l’enseignement agricole qui permet aux élèves de préparer le diplôme du National du Brevet. Voici le communiqué: Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 14:23 | Lu 131 fois

LA MFR DE LA PLAINE DES PALMISTES OUVRE UNE NOUVELLE CLASSE : LA 3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE !



Désormais, accessible dès la 3ème



C’est une grande nouvelle pour la MFR de la Plaine des Palmistes ! Un heureux événement tant attendu qui arrive enfin pour la rentrée 2020. Cette année, la Maison Familiale Rurale accueillera les jeunes dès l’année de 3ème. Cette classe de l’enseignement agricole permet aux élèves de préparer le Diplôme National du Brevet grâce à la pédagogie de l’alternance tout en découvrant plusieurs métiers pendant les 24 semaines en entreprise.



Une opportunité pour toute l’équipe également de pouvoir mieux accompagner les jeunes dans leur orientation, avant le grand saut dans la formation professionnelle.



Journée porte ouverte virtuelle



Cette année, au vu des circonstances sanitaires actuelles, les visites ne se font que sur rendez-vous. En attendant, une visite virtuelle est possible sur la page Facebook MFR PDP 974.



Une association familiale rurale.



La Maison Familiale Rurale est une association de familles, agréée par le Ministère de l’Agriculture pour être centre de formation par alternance. Parmi les formations dispensées à la MFR de la Plaine des Palmistes, 3 diplômes sont préparés : Le CAP SAPVER, BAC PRO CGEA et le CS PTCPF.



La pédagogie de l’alternance : aider le jeune à construire son avenir



Alternative positive aux méthodes d’enseignement traditionnel, la pédagogie de l’alternance des MFR repose sur un concept simple : les stagiaires enchaînent des sessions en entreprise et en MFR. Le rythme peut varier selon les périodes de l’année et les formations suivies.



L’animation de la Maison est assurée par une équipe comprenant : une directrice, plusieurs moniteurs, un maître de Maison, une secrétaire, un animateur, une surveillante de nuit et des AESH.



Leur mission : aider le jeune à construire son avenir.



Les moniteurs(c’est le nom donné aux formateurs de MFR), sont titulaires des titres et diplômes requis par la législation. Ils reçoivent, au cours des premières années, une formation pédagogique adaptée à l’alternance.



Ils assurent une fonction globale où formation, éducation et animation sont étroitement mêlées.



L’ensemble de l’équipe se met à la disposition des jeunes et des adultes par une présence permanente durant la semaine. Elle accompagne chaque stagiaire dans sa démarche de développement personnel et dans l’évolution de son projet professionnel.



L’équipe assure une fonction globale :



- Proche des jeunes, elle accompagne le projet de chacun en sachant être exigeante,

- À l’écoute des familles et des entreprises, elle connaît le jeune dans son milieu familial et professionnel.



Hébergement-Restauration



Les jeunes sont internes et participent aux soirées-travail ou aux soirées-animation encadrées par les moniteurs et la surveillante de nuit.



Le recrutement



La campagne de recrutement pour la rentrée 2020 est déjà lancée !

Les jeunes intéressés peuvent appeler le secrétariat au 02 62 51 38 91. Une secrétaire chargée du recrutement prendra les coordonnées du candidat et répondra à toutes ses questions.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur