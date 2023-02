La grande Une ​La Honda Civic type R de la gendarmerie attire les regards

Vous ne rêvez pas. Ce véhicule aux traits sportifs appartient bien à la Gendarmerie. (Photo Radar974) Par La rédaction - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 18:13

Elle ne passe pas inaperçue. La Honda Civic type R grise estampillée "Gendarmerie de La Réunion" est sans doute aussi belle qu’efficace lorsqu’il s’agit d’intercepter des fous du volant à plus de 100 km/h. Le véhicule un peu spécial de la Gendarmerie était en action ce mercredi après-midi sur les routes du département.



Son arrivée sur les lieux de ce contrôle routier n’a pas manqué d’attirer les regards et ça été le cas cet après-midi puisqu’un passant a filmé les belles courbes du bolide.



Il faut savoir que celui-ci sert désormais les intérêts des forces de l’ordre après avoir été retiré définitivement des mains de son propriétaire après une décision de justice.