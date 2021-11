​La France s’engage : un projet réunionnais récompensé

L'association Webcup lutte contre la fracture numérique qui touche tous les publics – enfants, seniors, personnes en insertion- sur le territoire réunionnais et bientôt celui de Mayotte.



Sélectionnés parmi 476 candidatures, Webcup fait partie des 17 projets d’innovation sociale qui ont été récompensés par "la France s’engage", pour des réponses concrètes apportés aux défis sociaux d’aujourd’hui : l’éducation de la petite enfance et l’inclusion des jeunes en situation de handicap ou victimes de violence ; l’accès inconditionnel aux besoins les plus élémentaires ; l’autonomie par l’insertion professionnelle ; l’engagement de la jeunesse et le développement durable des territoires ruraux.



Réparties dans toutes les régions de France, ces 17 associations vont recevoir un soutien financier global de 3 millions d’euros et un accompagnement pendant trois ans pour se déployer sur l’ensemble du territoire national et démultiplier leur impact.



Le 8 novembre au soir, à la Bourse de Commerce-Pinault Collection, les dirigeants des grandes entreprises de "la France s’engage" et son président, François Hollande, ont remis leur prix aux 17 lauréats.



Créer du lien et rompre l’isolement



L’association Webcup est récompensée pour son action : soigner la fracture numérique qui touche tous les publics – enfants, seniors, personnes en insertion – sur le territoire réunionnais et sur celui de Mayotte.