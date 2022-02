A la Une . ​La France aide matériellement et financièrement l’Ukraine livrée à elle-même pour les combats

Publié le Samedi 26 Février 2022

"Il y a eu un choix délibéré et conscient de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix. En Européens ce soir, nous avons décidé de répondre". Hier soir, le chef de l’Etat a de nouveau évoqué le sujet de la guerre en Ukraine à travers un communiqué relayé sur ses réseaux sociaux.



"En Européens, nous avons décidé d'infliger des coups très sévères à Moscou, sur des personnes, sur les secteurs de la finance, de l’énergie, des transports, de l'export, sur les visas. Le régime biélorusse, complice, sera également visé. En Européens, nous avons décidé d'une aide économique à destination de l'Ukraine à hauteur de 1,2 milliard d'euros. C'est sans précédent. Nous continuerons à livrer des matériels militaires et à soutenir la population dans cette épreuve", a-t-il appuyé son message rempli d'anaphores.



"Cette guerre durera"



Alors qu’aucune implication humaine n’est prévue en Ukraine qui est de plus en plus assiégée par l’invasion russe, la France compte envoyer des soldats dans les pays de l'Est membres de l’Otan.



"En Européens, nous avons décidé d'aller plus loin pour protéger nos concitoyens. En renforçant nos effectifs en Estonie, en accélérant notre déploiement en Roumanie, en étant mobilisés face à la désinformation : nous serons aux côtés de nos alliés de manière infaillible", a-t-il conclu sa nouvelle intervention médiatique.



"Comment allez-vous vous-mêmes vous défendre si vous êtes si lent à aider l'Ukraine ?"



"Si je devais vous livrer une conviction ce matin, c’est que cette guerre durera et ne sera pas sans conséquences pour le monde agricole", a-t-il déclaré devant des représentants du monde agricole en inaugurant le salon à Paris ce matin.



A défaut d’un appui humain européen et international sur son sol, l’Ukraine recevra un appui matériel de l’occident. "Un nouveau jour a commencé sur le front diplomatique, avec une conversation avec Emmanuel Macron. Armes et équipements de nos partenaires sont en route pour l’Ukraine. La coalition anti-guerre fonctionne", a écrit le président ukrainien sur Twitter.



"Si vous avez une expérience du combat (...) vous pouvez venir dans notre pays"



Hier, Volodymyr Zelensky avait exhorté les partenaires européens à accélérer leur prise de décision. "Comment allez-vous vous-mêmes vous défendre si vous êtes si lent à aider l'Ukraine ?", a-t-il dit dans une allocution. "Annuler les visas pour les Russes ? Déconnexion (du réseau interbancaire) SWIFT ? Isolement total de la Russie ? Rappel d'ambassadeurs ? Embargo sur le pétrole ? Aujourd'hui, tout doit être sur la table, car c'est une menace pour nous tous, toute l'Europe", a-t-il ajouté.



Mais le message le plus fort du président ukrainien reste son appel désespéré invitant tous les Européens ayant une expérience du combat à se rendre en Ukraine pour combattre l'armée russe. "Si vous avez une expérience du combat et que vous ne voulez plus regarder l'indécision de vos responsables politiques, vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l'Europe", a déclaré le chef d'État.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022





