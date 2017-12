​La FSU (SNUIPP, SNES, SNEP, SNUEP) et l’UNEF majoritaires à l’ÉSPE

Mercredi 6 décembre, l’ÉSPE Réunion-Mayotte organisait l’élection des représentants des usagers (étudiants en Master des Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation et enseignants stagiaires) à son Conseil d’École.



A l’issue du dépouillement, la liste commune UNEF-FSU recueillait plus de 59 % des suffrages des électeurs de la Réunion et de Mayotte et se place donc très nettement en tête de ce scrutin.



Ce résultat nous encourage à poursuivre le travail de terrain auprès des futurs enseignants de notre académie et de celle de Mayotte. Au sein de ce Conseil d’École, nos élus défendront une formation de qualité pour tous. Cela passe notamment par l’augmentation des moyens humains et budgétaires, la création de postes aux concours à hauteur des besoins, l’affectation des stagiaires au plus près de leur lieu de formation, des formations adaptées aux parcours antérieurs, le versement d’une allocation d’autonomie et des pré-recrutements dès la Licence pour permettre de bonnes conditions d’études,….



C’est en effet à ce prix qui nous pourrons améliorer la qualité du service public d’éducation.