​La FRBTP salue la mémoire d’Olivier Angelloz

La FRBTP a appris avec une profonde tristesse le décès d’Olivier Angelloz . Son président et le conseil d’administration présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.Secrétaire général de la FRBTP en 2017, Olivier Angelloz a fait preuve, dans l’exercice de sa fonction, d’une inlassable énergie au service de la filière BTP et laissera la marque d’un homme engagé pour le développement du territoire.Anthony Lebon, président de la FRBTP, Olivier Wagner, secrétaire général de la FRBTP, l’équipe de la FRBTP et le conseil d’administration, s’associent à l’ensemble des acteurs du BTP et partenaires du secteur pour saluer sa mémoire et son action.