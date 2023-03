Communiqué ​La Clinique Les Flamboyants Est accueille ses premiers patients sur la commune de Bras Panon

Ce lundi 27 mars, la clinique Les Flamboyants Est a accueilli son premier patient. Situé à Bras-Panon, c’est le premier établissement privé de psychiatrie dans cette microrégion et le premier établissement du Groupe sur l’Est de l’île. Ce projet répond aux besoins de santé du territoire Est, aux objectifs fixés dans le plan régional de santé de la Réunion de la période 2018- 2028 et au projet territorial de santé mentale porté par l’ensemble des acteurs du secteur. Par NP - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 16:30

La Clinique Les Flamboyants Est fait partie des projets répondant aux enjeux de santé du territoire. Elle vient renforcer l’offre de soins en psychiatrie actuellement encore déficitaire par rapport aux standards de l’hexagone. Ce programme s’inscrit en complémentarité de l’offre publique de l’EPSMR et du CHU. Ce projet représente un montant de 31 M€.



Une palette de soins complète



Sur le même modèle que les Flamboyants Ouest et Sud, elle accueille des patients pour des épisodes dépressifs, des tentatives de suicide, des troubles bipolaires, des troubles anxieux, des états psychotiques (troubles délirants des jeunes adultes, pris à un stade précoce de la maladie), des troubles de la personnalité, des troubles obsessionnels compulsifs et des troubles du comportement alimentaire. L’établissement dispose d’une prise en charge des conduites addictives comme comorbidité des troubles cités ci-dessus. Les patients seront pris en charge en soins libre en hospitalisation complète, hospitalisation de jour et de nuit et consultations externes.



Néanmoins, Les Flamboyants Est disposent de particularités par rapport aux deux autres établissements psychiatriques du Groupe. La Clinique disposera de la palette de soins la plus complète avec :



• une unité de pédopsychiatrie (12 – 18 ans) de 13 lits et 5 places,

• une unité pour jeunes adultes (18 – 25 ans) de 13 lits et 10 places,

• une unité pour adultes de 25 lits et 10 places,

Deux nouveautés qui n’existent pas encore sur l’Ouest et le Sud :

• une unité de gérontopsychiatrie de 20 lits et 5 places. Ce sera la première unité de l’île de la Réunion.

« Jusqu’ici il n’existait pas d’unité consacrée à la prise en charge de nos gramounes, souligne Gérard d’Abbadie. Plus on avance dans l’âge et plus la vulnérabilité psychique augmente. Le traitement de ces troubles demande une approche spécifique, personnalisé afin de comprendre, soigner, apaiser et accompagner la personne âgée qui souffre d’un trouble psychiatrique parfois associé à un état démentiel. » Tout ceci, en lien étroit avec les Ehpad et les aidants familiaux.



• une unité de soins post-urgence ou de surveillance renforcée de 5 lits, pour la prévention du risque suicide et pour répondre plus rapidement aux patients adressés par les urgences.



Le personnel et les premiers patients ont pris possession des Flamboyants Est.

Depuis un mois déjà, une première partie des a été formée pour sa prise de poste. 17 professionnels ont intégré un programme d’intégration construit pour s’inscrire dans les valeurs du groupe les Flamboyants, un groupe familial et indépendant, qui axe ses projets de soins sur une prise en charge globale, pluridisciplinaire et individualisée pour chaque patient. Chaque professionnel intègre une équipe. Ils doivent travailler en synergie pour offrir des soins de plus haute qualité possible. Le nombre de patients accueillis se fera progressivement, en fonction de la montée en charge des équipes soignantes.



C’est en présence du docteur Gérard d’Abbadie, président et fondateur du groupe Les Flamboyants, de Aude d’Abbadie-Savalli, directrice générale et du directeur de la structure Sébastien Durand que s’est effectuée cette rentrée. Le docteur Gérard d’Abbadie précise que « Le projet thérapeutique individualisé associe chimiothérapie, psychothérapie (individuelle ou de groupe), activités créatrices et sociothérapie ayant pour objectif d’apaiser la souffrance et les pulsions morbides, ainsi qu’un accompagnement social et un suivi somatique. Chaque patient est accompagné par une équipe pluridisciplinaire formée aux pathologies prises en charge. Nous mettons en place des outils thérapeutiques pour soigner durablement nos patients »



Répondre aux objectifs du plan régional de santé



« Notre projet s’inscrit en complémentarité de l’offre médicale des régions Nord et Est, ils répond aux objectifs du plan régional de santé et du Projet Territorial de Santé Mentale qui a été construit par l’ensemble des acteurs du secteur » précise Aude d’Abbadie-Savalli « Actuellement, 10% des patients des Flamboyants Ouest sont domiciliés dans l’Est, 30% dans le Nord, Ce nouvel établissement répondra aux besoins de proximité du bassin Est de la population et plus généralement de l’île de la Réunion ».



« Nous sommes vraiment fier d’accueillir notre premier patient aujourd’hui. Il y avait une forte demande de la population de la zone Nord-Est concernant les soins psychiatriques », explique Sébastien Durand, directeur de l’Établissement. Si plusieurs structures territoriales sont déjà existantes (l’EPSMR, le GHER, le CHU), Les Flamboyants vient en complémentarité pour traiter les troubles dépressifs et de l’humeur, des troubles dont la prévalence en France est en augmentation passant de 9,8% à 13,3% sur la période de 2017 à 2021 pour la population de 18 à 75 ans ».