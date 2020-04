​La Cirest ouvre ses déchèteries aux professionnels de son territoire le vendredi pendant la période de confinement

La Cirest propose, à partir de ce vendredi 10 avril, une journée d’ouverture hebdomadaire de ses déchèteries pour les professionnels.



Cette ouverture reste exceptionnelle dans le contexte de confinement mis en place par le gouvernement.



Les déchèteries du territoire (à l’exception de la déchèterie mobile de Salazie) seront ouvertes une fois par semaine, le vendredi, de 8.00 à 12.00 et de 13.00 à 16.00.



En ouvrant ses déchèteries aux professionnels de son territoire, la Cirest répond ainsi aux besoins des commerçants et entreprises qui continuent leurs activités pendant la crise sanitaire.



Des mesures sanitaires ont été mises en place afin de protéger les agents mais également les professionnels qui se rendront sur place. Pour pouvoir accueillir les professionnels dans des conditions de sécurité sanitaire optimale, les gestes barrières devront être appliqués et respectés.



Il sera par exemple strictement interdit d’accéder au local d’accueil.

Par ailleurs, les professionnels devront respecter les conditions d’accès suivantes, qui seront affichées à l’entrée de chaque site, pendant la période de confinement :



1- Le professionnel est accueilli par l’agent, qui lui fera un rappel sur les gestes barrière,



2- Le professionnel devra présenter son ticket d’accès au site. En l’absence de ticket, une régularisation sera faite ultérieurement.



3- Les professionnels qui ne sont pas répertoriés devront obligatoirement présenter la carte grise du véhicule.



4- L’agent indique au professionnel la benne appropriée. IMPORTANT : un véhicule maximum est autorisé par quai.



5- Le professionnel décharge ses déchets dans le conteneur indiqué. En aucun cas, l’agent d’accueil ne manipulera les déchets apportés.



6- Une fois les déchets évacués, le professionnel devra se diriger vers la sortie.



Le respect de ces conditions est primordial afin que la Cirest puisse assurer ce service pendant la période de confinement.



La Cirest n’a pas prévu d’ouverture de ses sites pour les particuliers dans l’immédiat afin de respecter le confinement mis en place.



Les déplacements restent limités et sont soumis à condition.





Déchèteries de la Cirest :



Bras-Panon

ZI 14 rue des Lilas

0262 51 65 98



Sainte-Rose

Derrière le pôle Environnement de la commune, RN2

0262 47 56 57



Plaine des Palmistes

Rue du Stade, à l’angle de la rue Bras Patience

0262 51 56 57



Sainte-Anne (Saint-Benoît)

85, CD 56 Chemin Morange

0262 51 47 69



Saint-André Centre

Rue du Stade

0262 46 56 57



Saint-André – Grand-Canal

473 chemin Grand-Canal

0262 37 57 58