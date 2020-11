​La CIREST face aux défis de l’environnement !

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), sous la houlette de Johnny PAYET, réunit élus communautaires, administratifs et partenaires institutionnels derrière un même objectif : préparer l’éco-développement de l’Est.



Pour le président Patrice SELLY, la CIREST doit être une interco "pilote" : "La tâche est immense. C’est pourquoi, face aux défis environnementaux, nous devons travailler en partenariat avec le monde économique, la population, les différentes collectivités et bien entendu les services de l’Etat. Je souhaite que le PCAET de la CIREST devienne exemplaire à l’échelle régionale, voire nationale. Pour nos enfants et les générations à venir."