La CASUD recrute ses services civiques :



- Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme.



Le Service Civique à la CASUD c'est 6 mois à 24h/semaine et indemnisé à hauteur de 580 €/mois



Les missions :

- Ambassadrice et Ambassadeur du transport pour : orienter, informer, accompagner les usagers du transport urbain......



- Ambassadrice et Ambassadeur du tri pour sensibiliser les administrés au tri sélectif, informer sur les différents outils de collecte.....



Démarrage prévu : 1er novembre 2021



Comment postuler ?

- En ligne: service-civique.gouv.fr

- A la CASUD en composant le 02 62 57 09 90