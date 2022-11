​La Boutique Solidarité de Saint-Joseph d’Emmaüs Grand Sud fête ses 15 ans

Communiqué d’Emmaüs Grand Sud :



L’équipe de la Boutique Solidarité de Saint-Joseph d’Emmaüs Grand Sud à l’honneur de vous inviter à célébrer son 15ème anniversaire le jeudi 17 novembre 2022 de 9h à 12h30 au 423 rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph.



A cette occasion vous pourrez découvrir une exposition photo, assister à une animation musicale, assister à des prises de paroles des accueillis, etc.



Au programme de la matinée :

9h00 : Accueil (café et viennoiseries)

9h30-10h00 : Mots du président

10h00-12h30 : Echanges - Animations - convivialité - Repas sur place



Vous pourrez également partager un cocktail déjeunatoire avec l’équipe et les accueillis.

Échanges et partages seront au cœur de cet évènement.