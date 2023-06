A la Une . ​La "Bleue" pour Pascal Montrouge

Les deux promotions civile et militaire de l'ordre national du Mérite traditionnellement publiées au printemps viennent d’être publiées au Journal officiel. Trois Réunionnais y figurent. Par LG - Publié le Dimanche 4 Juin 2023 à 17:54

Par décret publié dans le Journal officiel de ce vendredi 2 juin, Pascal Montrouge, directeur général des Théâtres départementaux de La Réunion, a été fait chevalier de l'ordre national du Mérite.



Sa nomination vient récompenser une carrière de 36 ans au service de la culture. En juin 2012, Pascal Montrouge avait déjà reçu les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres.



L’ordre national du Mérite récompense les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l’exercice d’une fonction privée. Après la Légion d'honneur, l'ordre national du Mérite est le second ordre national visant à honorer des citoyens français.



D’autres brillants parcours réunionnais au sein d'établissements publics ont été récompensés dans cette promotion de juin.



Anne-Françoise Zattara, professeure des universités en droit privé et vice-présidente de l’université de La Réunion avec ses 24 ans de services ou encore Jasmine Latchimy-Dijoux, professeure de lettres modernes à l’université de La Réunion et directrice de l’Institut de l’illettrisme et des langues de l’océan Indien avec ses 25 ans de services se voient remettre l’insigne à l'étoile à 6 branches doubles émaillées de bleu et surmontée d’une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.