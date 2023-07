A la Une . ​La Banque de France dévoile les contours du e-euro

La Banque de France a annoncé l'arrivée de l'euro numérique, nommé Cash+, à l’horizon 2027-2028. Par SF - Publié le Dimanche 9 Juillet 2023 à 17:19

Une innovation dans le secteur bancaire est en route à la Banque de France. Cash+, l’euro numérique, est en préparation.



Ce sont “les évolutions technologiques en cours dans les domaines de la finance et des paiements qui nous ont amenés, nous l’Eurosystème, à lancer une phase d’investigation sur une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) de détail, sous l’égide de la Présidente Christine Lagarde et de mon collègue et ami Fabio Panetta”, a déclaré le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.



Cette monnaie numérique, qui devrait faire son apparition d’ici 5 à 6 ans, sera émise et contrôlée par la Banque centrale européenne (BCE) elle-même, mais les intérêts de sa création suscitent d’ores et déjà des questionnements.

Cash+ sera un billet de banque numérique présentant l'avantage d’être utilisable par l'ensemble des pays membres de l'Union européenne (UE) dans le e-commerce, pour les paiements à distance entre pairs et pour les paiements conditionnels, a expliqué l’homme à la tête de l'institution financière.

"L’actif le plus sûr"



La future MNBC présentera les mêmes caractéristiques que les espèces actuelles, garantira le respect de la vie privée, la fonctionnalité hors ligne et “sera l’actif le plus sûr ; grâce au fait que le cours légal lui sera probablement attribué” a-t-il détaillé.



Pour gérer au mieux la masse monétaire et les flux de transaction en euro, la Banque de France prévoit par ailleurs de limiter les comptes en euro numérique à un plafond de dépôt, afin de garantir que ceux-ci servent “de moyen de paiement, plus que de réserve de valeur”.



Une fois lancé, le e-euro ne sera qu’une possibilité pour les Européens qui “resteront libres de l’utiliser” ou non, a promis la Banque de France.