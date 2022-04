La grande Une ​LR et le PS en PLS ; la Plaine roule encore pour Le Pen

Voici ce qu'il faut retenir du verdict des urnes lors du premier tour de l'élection présidentielle à La Réunion. Par SI - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 09:22





St-Denis : Ti flèr fané



Que reste-t-il encore du Parti socialiste après ce premier tour des présidentielles ? Plus rien, pourrait-on dire après le score obtenu par Anne Hidalgo (1,73%) qui réussit "l'exploit" de faire pire que Benoît Hamon en 2017 (6,36%), soit le plus bas résultat enregistré à l'issue d'une présidentielle pour le parti à la rose.



Ce déclin du Parti socialiste se ressent également à La Réunion. À Saint-Denis, pourtant fief du PS local, et malgré le travail de terrain de militants et de plusieurs élus de la majorité municipale, Anne Hidalgo n'a recueilli que 2,24% des voix. Un véritable camouflet pour le PS local, dont le résultat de la maire de Paris confirme une tendance à Saint-Denis : si le PS continue d'exister, il ne souffle désormais le chaud et le froid... que dans les murs du chef-lieu.



St-Pierre : LR sous les 5%







Comme à Saint-Denis, le message des Républicains locaux semble plus que jamais inaudible pour ses électeurs , hormis lors des élections locales, où son président parvient avec brio à tirer son épingle du jeu au gré des alliances.



La Plaine fidèle à Le Pen



Faut-il encore s'étonner de la popularité de Marine Le Pen à la Plaine des Palmistes ? Après 2012 et 2017, les électeurs palmi-plainois ont de nouveau plébiscité Marine Le Pen à plus de 41% à l'issue de ce premier tour, soit le plus haut score enregistré par la candidate du Rassemblement national dans l'île. Cette dernière, qui s'était rendue dans la commune en décembre dernier, a pu compter sur la mobilisation du maire de la commune des hauts de l'Est, Johnny Payet, son plus fervent soutien et qui n'a cessé de mobiliser ses troupes sur le terrain. Un message qui semble avoir été entendu par la population palmi-plainoise



Ste-Rose : Bienvenue en Macronie



C'est la seule commune de l'île où Emmanuel Macron est arrivé en tête à l'issue de ce premier tour des présidentielles. Et pour cause : son maire, Michel Vergoz est l'un des plus fervents, si ce n'est le plus macroniste des macronistes péï. Sainte-Rose a en effet plébiscité le président-candidat avec 34,90% des voix, loin devant Marine Le Pen (26,07%). Une juste récompense pour l'ancien sénateur et patron de la fédération locale du Parti socialiste, l'un des rares soutiens dans l'île d'Emmanuel Macron il y a encore un an avec le sénateur Michel Dennemont. Un travail de terrain rondement mené par Michel Vergoz qui peut se targuer de voir sa commune enregistrer une participation en hausse par rapport au premier tour 2017.



Jean-Luc Mélenchon fait encore mieux



Le candidat de la France Insoumise était déjà sorti en tête des urnes à La Réunion au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Mais à l'époque, il avait à peine un point d'avance sur Marine Le Pen. L'histoire est toute autre aujourd'hui.







