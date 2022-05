A la Une . ​L’un des hommes les plus riches de France incarcéré pour exploitation et viols de mineures

Ce chef d’entreprise qui compte parmi les 500 plus grosses fortunes de France a été placé en détention provisoire et mis en examen pour traite d'êtres humains mineurs, viols sur mineurs, et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement ou une séquestration en bande organisée, révèle RTL. Par NP - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 11:20

En mars dernier, une jeune femme de 22 ans se présente aux policiers parisiens avec un témoignage glaçant.



Elle leur explique avoir été maintenue "captive" par un homme riche, qui la logeait dans un de ses appartements et la violait à plusieurs reprises depuis 5 ans. Ce dernier serait un chef d’entreprise exerçant dans le domaine des assurances qui figure parmi les 500 plus grosses fortunes de France, révèle RTL.



La vingtenaire poursuit en confiant qu’elle devenait "trop âgée pour lui", et aurait été forcée de se trouver une "remplaçante" pour prendre le relai dans cet appartement.

Une jeune mineure de 14 ans y aurait alors été logée par la suite, ce que la plaignante serait parvenue à filmer. Toujours selon RTL, cette vidéo montrant le PDG du groupe d’assurance et la mineure dans un lit a été confiée aux enquêteurs.



Suspicion de tentative d'enlèvement de la plaignante



Le mis en cause, en pleine connaissance de l'existence de ces images, aurait alors tenté de faire taire la plaignante. Il est soupçonné d’avoir essayé de la faire enlever, saisir la vidéo et la contraindre à quitter le pays. Pour ce faire, l’homme aurait fait appel à sa femme, deux employés de sa compagnie, une proche de la plaignante et un ancien gendarme membre du GIGN.

Mis en examen et placement en détention provisoire



Agé de 75 ans, le suspect a été mis en examen pour traite d'êtres humains mineurs, viols sur mineurs, et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement ou une séquestration en bande organisée et placé en détention provisoire.



Les cinq personnes qu’il aurait sollicitées ont été mis en examen samedi dernier pour non-dénonciation d’agression sexuelle sur mineur et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement ou une séquestration en bande organisée, et placé en détention provisoire.

Au moins sept autres victimes présumées



L’enquête, menée par des effectifs de la Brigade de Protection des Mineurs (BPM) de la PJ Parisienne, a permis de déterminer l'existence d’au moins sept jeunes femmes aux profils similaires, parmi lesquelles des mineures, qui se seraient succédées dans l’appartement, indique RTL.



Ces victimes présumées, désœuvrées ou fugueuses, en rupture avec leur famille ou la société, auraient été placées dans ces lieux selon un mécanisme bien rodé qui incluait de se trouver leur remplaçante une fois la vingtaine atteinte.