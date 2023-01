​L'offre politique de Macron...

Après la réforme du chômage obtenue en tordant le bras aux syndicats et à la représentation nationale de l'opposition ...que dis-je par violence encore plus grande puisqu'il le 49-3 a été utilisé.



Voici la réforme de l'assurance vieillesse ou réforme des retraites ...

C'est fait sous forme d'offre publique O.P. comme dans une capitalisation boursière ...sauf que la majorité des Français n'en veulent pas.

L'offre n'est pas alléchante et plutôt empoisonnée puisqu'au final il s'agit de partir à la retraite quelques années plus que maintenant ..

Des années en moins de vie heureuse à passer auprès des siens , à s'occuper de soi, de sa santé à refaire etc...etc...pour l'existence de chacun.

Qui accepte ça?

Sauf des masos...ou des bornés que le gouvernement Borne n'a pas de mal à convaincre ou séduire.



Cette offre était annoncée dans le programme d'élection de Macron à la présidence et par deux fois...

Les syndicats et les partis politiques de gauche qui font partie du même conglomérat ont préféré voter pour ce même Macron ....approuvant du coup le principe de l'offre à la capitalisation publique voulue par Macron candidat .



C'est assez curieux d'accepter une offre d'achat et de prendre des actions dont on ne connait pas le contenu (sa valeur réelle) et le prix à payer , sa valeur nominale .



Agissant ainsi ,la réservation de l'achat était établie sauf que syndicalistes et partis politiques trouvent que c'est trop cher payé maintenant qu'il faut passer à la caisse .

Et veulent faire machine arrière ...trop tard!

Ils sont pris dans le gobe.

Le petit caporal pourra inscrire deux réformes d'importance à son palmarès de Président ...pas sûr que ça lui donne droit à des lettres de noblesse .

Mais en attendant le peuple français aura lui à subir .

Parions que le monde économique y compris dans sa partie financière , se réjouira ...

Mais c'est de la simple spéculation de ma part pour l'heure .