​L’incroyable histoire de ce papangue qui se remet à voler après s'être fait tirer dessus

Pris en charge par la SEOR en novembre dernier, ce papangue, le n°2218 pour la SEOR, a malheureusement rencontré une mauvaise personne qui lui a tiré dessus, occasionnant une blessure très grave au niveau de sa patte gauche, explique la SEOR.



L’animal souffrait d’une fracture ouverte du tibia avec plusieurs esquilles d’os ainsi qu’une plaie à côté de sa clavicule également due à un impact de plomb.



“Ce genre de blessure est très compliqué à soigner… Une amputation n’aurait pas été envisageable sur cette espèce”, relate le centre de soins qui poursuit : "Après concertation avec notre vétérinaire référent, nous avons pris le parti de tenter l’impossible et nous avons bien fait ! Après un long passage sur la table d’opération, l’os a été replacé non sans difficulté, et un long nettoyage a été effectué".



A la suite de l’opération, la crainte que la patte se nécrose était présente mais au fil des jours et des soins, les équipes ont constaté de la mobilité au niveau de ses serres, signe extrêmement positif.



Après avoir passé 3 mois en caisson avec son attelle, le moment est venu pour le papangue 2218 de se faire retirer totalement sa grosse boule de bandage.



Sa patte est mobile, il peut utiliser ses serres mais présente quelques difficultés pour s’équilibrer car il n’aura pas retrouvé 100% de sa patte au vu de la blessure, constatent ses soigneurs.



Concernant le plomb au niveau de sa clavicule, après quelques semaines en volière et de la rééducation, l’oiseau qui avait en plus perdu une grosse partie de muscle du fait de la contention en caisson, était enfin capable de traverser la volière en volant !



Tous les paramètres étant ouverts à son retour en milieu naturel, la SEOR a procédé à son relâcher, “un grand moment de joie après toutes ces incertitudes et tout l’investissement consacré à cet oiseau”, indique le centre qui tient à remercier son vétérinaire référent et les bénévoles pour l’aide apportée aux soins.