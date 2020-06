A la Une . ​L’homme à la tête d’une famille d’escrocs fait appel, mais reste introuvable

Nicolas Vital, malgré son absence et le mandat d'arrêt à son encontre, a été jugé en appel ce jeudi. L'avocat général a demandé une confirmation de la peine prononcée en première instance, à savoir de la prison ferme. Par SH - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 16:21 | Lu 608 fois

Dans la majorité des cas, le prévenu fait appel d’une décision afin de pouvoir s’exprimer et se défendre, espérant convaincre la justice de revoir la condamnation ou la peine. Mais parfois, autant que cela paraisse étrange, personne n’est présent à l’audience.



C’était le cas ce jeudi de Nicolas Vital, condamné l’année dernière à 5 ans de prison dont une avec sursis pour une longue série d’escroqueries. Une affaire familiale dont il était l’instigateur. Car Nicolas Vital, déjà condamné auparavant, l’est à nouveau en 2019 pour des faits commis entre 2015 et 2017 ; c’est un mode de vie dont il ne se défait pas. Ce quadragénaire qui a 9 condamnations sur son casier judiciaire, ne paye pas d’impôts depuis 2008, utilise des chèques en bois et vole des milliers d’euros à la banque, se dit gérant d’entreprise dans le BTP. Il réussit ainsi à récolter 700.000 euros.



Un gérant qui a réussi à escroquer deux particuliers, dix sociétés, une banque et la Caisse des congés BTP. Les victimes ont eu affaire à des chèques en bois pour obtenir du matériel de BTP, des faux contrats, des promesses de chantiers jamais réalisés et des chèques sans provisions des comptes de sa mère, sa femme et sa maîtresse. Tous étaient convoqués devant le tribunal correctionnel en 2019, seule la maîtresse était présente. Toutes complices, elles vivaient la belle vie. Sa femme a même continué à faire tourner l’entreprise alors que Nicolas Vital était en prison.



Alors qu’un mandat d’arrêt est livré à son encontre, l’escroc est introuvable. Ce jeudi, il est malgré tout jugé en appel. Sans surprise, l’avocat général requiert une confirmation de la peine en première instance, à savoir 5 ans de prison, une interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans et une amende de 30.000 euros. La décision sera rendue le 16 juillet.