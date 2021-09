​L’entrepreneuriat expliqué aux lycéens de Vue belle à Saint-Paul

Paul Martinel, ancien PDG de la CILAM et ancien président du MEDEF, est venu parler du monde de l’entreprise aux élèves du lycée Vue Belle de Saint-Paul ce lundi.



L'ancien capitaine d'industrie a développé un concept pédagogique afin d’expliquer ce qu’est une entreprise à un public scolaire allant de la troisième au BTS.



"Monsieur Martinel consacre sa retraite, avec d’autres chefs d’entreprise, à présenter aux élèves l’entrepreunariat. Il était accompagné de Monsieur Eric Galatoire, directeur des achats à la CILAM", rapporte Sabine Montrouge, professeur au lycée de Vue Belle.



La matinée en établissement a été rythmée par des présentations et des exercices interactifs, stimulants et formateurs. Aussi les jeunes ont été confrontés aux problématiques des acteurs économiques à partir d’une approche ludique.



"Après une phase de présentation des intervenants et de l'ensemble des élèves les initiant à la prise de parole en public, les jeunes ont dû travailler sur un compte d’exploitation familiale. Les élèves ont dû ensuite ventiler les dépenses du foyer selon les ressources disponibles pour aboutir à un équilibre budgétaire, les initiant ainsi à la notion du compte d'exploitation. Les élèves ont conçu ensuite tous ensemble une entreprise industrielle : ils ont réalisé une étude de marché puis créé l'entreprise en sélectionnant ses administrateurs, ses dirigeants et ses cadres. Ils ont été ensuite confrontés aux notions économiques de valorisation de la production, d'achats intermédiaires et de détermination des richesses créées par l'entreprise, et enfin à la répartition de celles-ci", rend compte leur professeur.



"Cette matinée a permis de donner du sens aux apprentissages. La relation lycée – entreprise représente un enjeu majeur pour les lycées professionnels. Les jeunes doivent apprendre à appréhender le tissu économique local afin de se l’approprier", ajoute-t-elle. "Vous avez du talent, il faut vouloir changer les choses pour réussir", partage à son tour aux lycéens l'ancien dirigeant de la CILAM.



Les chefs d’entreprise interviendront toute cette semaine au lycée Vue Belle afin de sensibiliser 150 élèves à « l’envie d’entreprendre ».