Courrier des lecteurs ​L’enfant qui s’auto-applaudit

Par Frédéric Paulus, Cévoi - Publié le Mardi 15 Septembre 2020 à 15:19 | Lu 163 fois





Visiblement, cette femme acquiesçait quant à la validité de cette définition. Encouragé par sa réceptivité, j’ai voulu apporter une nuance au comportement de sa fille en lui suggérant de penser que sa fille s’auto-applaudissait. Elle se montra encore plus réceptive puisqu’elle disait : « C’est tout à fait ça ! ».



Sur le fond, Spinoza avait théorisé, évoquant le « conatus » ou la joie de vivre comme but de la vie, ce ressenti qui fait que l’enfant exprime sa joie de vivre et d’agir. Le célèbre biologiste Faustino Cordon (1909-1999) dirait avec des arguments de biochimiste que la joie - associée à « une action et une expérience » - exprimerait « l’unité de niveau d’intégration » rassemblée en formant l’organisme dans son ensemble. Le chercheur en biologie Jean-Jacques Kupiec (2008) qui innove dans le monde du vivant soutient qu’ « ontogenèse et phylogenèse ne forment qu’un seul processus ». Ceci impliquerait que le développement (l’ontogenèse) sollicite les gènes comme facteur extérieur à toute « programmation » génétique autrefois considérée comme figée. En d’autres termes, le développement de l’enfant entraine son développement. Une grande révolution conceptuelle s’annonce et si elle devait être admise dans les hautes sphères de la recherche et ensuite du pouvoir politique qui peuvent accélérer les révolutions (ou les freiner !), elle aurait des répercutions sur l’éducation, la santé, certaines maladies, etc.



Une Révolution à venir à n’en pas douter !



