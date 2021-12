​L’éléphante de mer baptisée Noëlle

Parmi les autres propositions, beaucoup d’humour avec “Tétrapote”, “Sheppa”, “Alamoinla” ; des jeux de mots avec “Phoque You” ou “Bibiphok” ou “L’éléphoque” et des références au contexte sanitaire “Pfizer”, “Covida”, et à certains hommes et femmes politiques…



Deux propositions sortaient du lot : “Gabrielle” et “Noëlle”. Les résultats sont tombés, vous avez été nombreux à proposer un surnom pour le mammifère marin découvert une première fois dimanche dernier à La Grande Chaloupe. C’est donc Noëlle qui l’emporte, l’éléphante de mer a désormais un nom !