​L’égalité réelle : absurdité, illusion, duplicité ?

Que pense la petite vieille assise seule, devant son plateau de Noël, le soir du réveillon dans un EHPAD de la Réunion. Comme repas, elle a des haricots verts et du poisson pané, tout cela sans sel. Le cuisinier, n’oubliant pas ce moment festif, y a mis comme dessert une mini bûche. Il n’a pas oublié de mettre dessus un petit bonhomme de neige en sucre qui sourit bêtement à la vieille dame. Que pense cette mamie seule, qui « n’en finit pas de vibrer », alors que tout le monde s’en fout, qu’elle crève ou non, car elle n’a pas d’oseille. Que pense-t-elle de l’égalité réelle en songeant à son ex-voisine, grand-mère, elle aussi mais entourée en cette soirée de Noël, de ses enfants, de ses petits-enfants plaisantant, attablés autour d’un cari de poulet au feu de bois, d’une sauce de camarons, sans oublier le rougail mangue ?



Que pense-t-elle de l’égalité réelle ?



Que pense le motard qui livre des colis-express, dont c’est le métier, alors qu’il vient de perdre trois points de permis pour avoir roulé à 80 km/h dans une zone limitée à 50?



Que pense ce travailleur pressé, pour qui le permis de conduire est indispensable, quand il voit passer le cortège ministériel, quand il voit les limousines débouler à plus de 130 km/h sur le Boulevard Sud, entourées de motards, gyrophares allumés, deux tons enclenchés. Madame la Ministre va rendre visite à un éleveur d’une ferme avicole du sud sauvage. Il y a urgence, les œufs risquent de tourner. Et puis, et puis, pour faire une omelette, ne faut-il pas casser les œufs ?



Que pense-t-il de l’égalité réelle ?



Que pense ce jeune adolescent qui n’a jamais connu son père dont les frères et sœurs sont comme lui ? Maman a eu cinq enfants de trois pères différents. Ils vivent dans un appartement insalubre du Moufia. Lui à 16 ans, en 3eme dans un collège REP+ où il ne va plus, est devenu, malgré lui, le « chef de famille ». Il veille sur sa fratrie, il n’est pas toujours gentil avec sa mère ; de temps en temps, il fume un joint pour tout oublier.



Que pense-t-il de l’égalité réelle ?



Cette « Egalité réelle » ne serait-elle pas un pur slogan racoleur, des mots, rien que des mots, inutiles et vains dans notre société tellement inégalitaire ?



Cette « Egalité réelle » ne serait-elle pas un leurre « sophistiqué ? Plus le leurre ressemble à la réalité plus fructueuse est la pêche (aux voix ?).



L’égalité réelle n’a jamais fonctionné. Les communistes Soviétiques, et Chinois ont essayé, après avoir laissé des diraines de millions de morts derrière eux.



Demain, elle fonctionnera peut-être, à la condition (et encore !), que tous, nous devenons des clones.