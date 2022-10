​L’économie de la mer à La Réunion, c’est principalement du tourisme

L’emploi touristique est le plus représenté



La répartition des emplois de l’économie bleue en 2018 à La Réunion montre que le domaine du tourisme littoral compte le plus grand effectif, 69% de tous les travailleurs du secteur.



Le développement de l’emploi touristique a aussi connu un développement plus important que les autres domaines entre 2012 et 2018 : +38% contre +15%.



Le secteur touristique est par ailleurs plus mixte avec 61% des salariés masculins, contre 78% dans les autres métiers. On y retrouve aussi des employés plus jeunes : 34% ont moins de 30 ans contre 15% pour les secteurs maritimes hors tourisme.



Le tourisme littoral est cependant l’emploi avec le moins de valeur ajoutée à l’emploi du secteur maritime. Elle est d’environ 41.000 euros par emploi contre plus de 100.000 euros pour le transport maritime et fluvial ou encore dans le domaine d’exploitation des produits de la mer.