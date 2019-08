​L’éclairage public, une urgence énergétique pour le SIDELEC Réunion

Le SIDELEC Réunion pilote une étude dans l’objectif de rénover l’éclairage public de 13 communes membres du syndicat d’électricité.



Cette opération est une première à l’échelle de l’île et participe aux actions de maîtrise de la demande en énergie (MDE). Un premier bilan fait ressortir qu’un tiers des installations sont vétustes, énergivores et doivent être sécurisées.



Ce sont donc près de 7 000 installations électriques qui sont concernées. À terme, les communes connaîtront une baisse significative de leur facture. Dans le même temps, la consommation d’énergie sera divisée par deux ou par trois.



Toutes les sources d’économie d’énergie sont alors étudiées avec des technologies matures (luminaires Leds, abaissement de puissance, éclairage à la demande de détection de présence…) et des opérations novatrices pourront être menées : télégestion dynamique aux points lumineux, pilotage de l’éclairage en fonction du trafic routier, raccordement de borne de recharge pour véhicule électrique…



Les 13 communes « pilotes » sont dans une phase de transfert de leur compétence « éclairage public » au SIDÉLEC Réunion pour des travaux au 1er janvier 2020.



À travers cette démarche, c’est la moitié de la consommation énergétique des éclairages publics qui sera réduite sur chaque commune et de facto des économies pour la population.



C’est à une gestion à maille départementale que le SIDELEC souhaite poursuivre son engagement dans sa stratégie bas carbone dans un contexte d’urgence climatique.