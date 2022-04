L'autre facette des fêtes.



Belle peche en ce beau mardi, post week end de pâques à Trou d'eau.



On aurai préféré trouver des oeufs en chocolat !!



C'est bien beau de faire la fête et de s'alcooliser. Mais soyons responsable svp, préservons ces endroits où nous adorons flâner, fêter, et nous rassembler.



Ce mardi matin à Trou d'eau, c'était une véritable dechetterie ! Quelle honte ..



Après le passage de la voirie (qui on fait un super travail), phase 2, les petits déchets, qui malheureusement s'accumulent.. Preuve en photo, en 15 min, sur 10m², à 3 personnes.



Si chacun y mettait du sien, déjà pour ne pas jeter par terre ce genre de déchets (mégots, capsules ..), mais aussi prenait 5min de son temps pour JUSTE ramasser (oui ce n'est pas le tien, et ?), ça irait très vite !!



Et puis c'est moche dans le paysage !!



Cette si BELLE île doit le rester !!