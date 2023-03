A la Une .. ​L’argent et les femmes

Par Gilette Ao - Publié le Dimanche 26 Mars 2023 à 11:15

A travers le roman graphique signé Marie Bosch, nous découvrons l’histoire d’un couple (de classe moyenne). Elle est

enseignante, lui est juriste, ensemble ils ont une petite fille de deux mois. Du jour au lendemain, lorsqu’elle découvre que leur appartement a été vendu aux enchères, que le compte bancaire a été vidé, le mari imposteur disparait. Et voilà Marie face à une kyrielle de dettes et un bébé sur les bras.



Marie Bosch « a fait confiance à son mari ». Elle n’aurait pas dû. Elle a subi l’autre forme d’agression d’après des expertes en la matière. Le contrôle des finances amène systématiquement à la dépendance financière, la décision des

dépenses dans l’espace domestique, la confiscation du chéquier, de la carte bleue, le choix de rester à la maison pour s’occuper des enfants. Bref une pléthore de fonctionnement que certaines femmes (qui n'auraient pas dû) ont accepté les yeux fermés.



Tous les hommes ne sont pas des « imposteurs ».



Si en France « l’autre moitié du ciel » a obtenu la liberté d’ouvrir un compte bancaire en 1961, les vieilles habitudes perdurent encore. Pour preuve, l’ouvrage de Marie Bosch apparait en 2022 comme pour nous rappeler que les insultes, les coups ne sont pas l’exclusivité de la violence. L’autre forme de violence possède « des barreaux invisibles ».



Ceux de l’emprise psychologique. Le dominant est surtout celui qui travaille. L’imposteur est comme dit le CNRTL : celui qui trompe, qui abuse autrui par des mensonges, de fausses promesses dans le but d’en tirer un profit matériel ou moral. Surtout moral et au sein du couple.



La violence économique se dissimule d’une manière naturelle au départ : accéder au compte bancaire personnel afin de mieux contrôler les dépenses. Les femmes au foyer sont aux premières loges. Par insouciance ? Par facilité ? Pour avoir la paix ? Bon nombre d’entre elles préfèrent laisser le mari, le compagnon, le chéri, s’occuper des finances. Elles se trompent.



L’argent n’est pas une exclusivité masculine. Comment envisager une séparation ? Un divorce ? Tout se paie.



Beaucoup de femmes subissent des détournements de salaires, de prestations sociales, des prêts à la consommation

signés à leur insu.



Le roman graphique de Marie Bosch est la preuve puissante de la violence financière : son mari a vidé leurs comptes bancaires, a vendu la maison sans le consentement de son épouse. Depuis, elle a appris à se reconstruire. Une histoire qui finit bien.



L’imposture

Marie Bosch – 144 pages

Editions les enfants rouges.