​L’agresseur présumé à la machette fuit aux Comores et finit en détention provisoire à Mayotte

Soupçonné d'être l'auteur d'un vol aggravé et d'une agression à la machette à Mayotte, un individu décide de fuir aux Comores, avant de retourner sur l'Île-aux-Parfums. Sur place, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 07:51

Coups de machette pour deux téléphones



Le 23 août 2020, à Kani-Kéli, un homme séjournant dans un complexe hôtelier est violemment agressé dans son bungalow par un individu qui a dissimulé son visage. Armé d’une machette, il assène trois coups à la victime avant de lui dérober ses affaires dont deux téléphones portables.



Cette agression a suscité un réel émoi et une vive émotion, d’autant qu’elle avait occasionné la section de trois doigts à la victime.



La Section de Recherches de Mamoudzou, chargée de l’enquête, est parvenue à identifier l’auteur des faits qui, se sachant recherché, a fui aux Comores, avant de revenir sur Mayotte.



Le mis en cause a alors été interpellé et placé en garde à vue.



A l’issue de sa garde à vue et en raison des indices graves à son encontre, l’homme a été mis en examen pour les faits reprochés avant d’être placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Majicavo.