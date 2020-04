​L'Union des Étudiants Réunionnais de l'Hexagone (UERH) annonce le lancement du PLAN ILA

Communiqué ​L'Union des Étudiants Réunionnais de l'Hexagone (UERH) annonce le lancement du PLAN ILA

Ces dernières semaines, l’Union des Etudiants Réunionnais de l’Hexagone (UERH) a recensé des centaines de demandes d’aide. Le constat fut sans appel. Les besoins alimentaires des étudiants ultramarins confinés en métropole sont réels.



L’UERH a décidé d’accélérer la collaboration entre les associations ultramarines, dans une démarche d’entraide et de solidarité. Le travail conjoint entre les différentes organisations de la société civile va passer un cap, briser le plafond de verre. L’UERH coordonnera le plan ILA, le plan des Initiatives Locales pour l’Alimentation. A ce jour, le plan regroupe la Maison des Outre-Mer, le Bistro Créole, et Solidarité Dom-Tom. Cette conjugaison des forces permet à l’UERH d’assurer un réseau solidaire d’accès à l’alimentation dans les secteurs de : Ile-de- France, Lyon, Montpellier, Grenoble, Valence, Saint-Etienne, et, Montpellier. L’Union des Etudiants Réunionnais de l’Hexagone reste ouverte à toute nouvelle collaboration.



Le Plan ILA n’aurait pu être mis en œuvre sans la coordination associative. Le président de la République a annoncé une « guerre ». Nous contribuerons collectivement à l’effort de guerre. La jeunesse ultramarine ne doit pas subir la double peine du confinement.

