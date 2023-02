​L’UFAP appelle au blocage de la prison du Port ce lundi

Communiqué de l’UFAP UNSa Justice Réunion-Mayotte :



Notre Organisation Syndicale pénitentiaire, 1ère de la Réunion, a appelé au blocage de la prison du Port demain matin, lundi 13, dès 6H.



Nous réclamons, une fois de plus, une structure adaptée à la gestion des détenus atteints de troubles mentaux (cas psychiatrique). Nous disons STOP aux agressions qui se multiplient, STOP aux transferts en provenance de Mayotte, nous réclamons un apport en effectif, le climat est plus que délétère actuellement...Pour plus d'informations, nous comptons sur votre présence demain.