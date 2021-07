A la Une . ​L'Ivermectine contre la Covid est-il utilisé à La Réunion ?

Le médicament Ivermectine est-il efficace contre les symptômes de la Covid ? Est-il utilisé à La Réunion ? Constitue-t-il une alternative à la vaccination ? Le Collectif Covid médecins 974 veut en débattre publiquement, notamment avec l'ARS. Par Soe Hitchon - Publié le Dimanche 4 Juillet 2021 à 07:37

Alors que la vaccination prend de l’ampleur à La Réunion comme dans le reste du monde, certains citoyens et professionnels de santé n’y croient toujours pas. Manque d’efficacité et effets secondaires dangereux sont leurs arguments pour éviter l’aiguille.



Un troisième argument voit aussi le jour : le traitement de la Covid par l’Ivermectine, un médicament anti-parasitaire utilisé notamment contre la gale et depuis quelques mois dans plusieurs CHU de France, et peut-être également La Réunion. Il serait efficace dans le soin des symptômes du virus et compterait très peu d’effets secondaires.



Une réunion publique de réflexion devant la préfecture le 10 juillet



"Pas comme le Doliprane prescrit en grande quantité qui entraîne des hépatites toxiques, ajoute le docteur Philippe De Chazournes du Collectif Covid médecins 974, et il n’est pas cher". L’objectif de ces professionnels de santé est d’obtenir un débat public au sujet de la vaccination et des alternatives possibles. "Mais ça fait 18 mois qu’on demande à tenir ce débat avec l’ARS, s’indigne le médecin, et toujours aucune réponse".



C’est donc sans la présence de l’ARS que le collectif organise des événements, comme celui prévu le 10 juillet à 14h devant la préfecture à Saint-Denis. Une "réunion publique de réflexion" qui sera l’occasion d’aborder la Covid, les tests PCR, la dengue, la gestion de la crise sanitaire, les motifs impérieux, le couvre-feu ou encore la vaccination des enfants.



"ça met les autorités en difficulté"



"L’objectif n’est pas la polémique, mais d'obtenir des informations de médecins qui ont des avis différents, explique Philippe De Chazournes. On se demande pourquoi on est censuré (il affirme être censuré sur la chaîne Youtube du collectif, ndlr) ; dans les médias on retrouve toujours les mêmes médecins. Mais on a besoin d’un argumentaire pour nos patients qui nous posent beaucoup de questions. On veut expliquer certaines choses et ça met les autorités en difficulté".



Le but est donc de débattre afin d’établir si les vaccins sont une bonne chose et si les autorités font bien de les imposer : "C’est une atteinte à la liberté. On veut être dans le médical et non le politique où on nous dit comment on doit penser".



L'ARS nous répond : "Le bénéfice/risque est très favorable aux vaccins"



Du côté de l'ARS, la position est claire : "Le bénéfice/risque est très favorable aux vaccins". Et ce grâce à "une mise sur le marché au niveau européen et français conduite avec rigueur, selon les standards habituellement utilisés pour tout nouveau médicament, et au terme d'essais cliniques menés sur plusieurs milliers de patients".



Concernant l'Ivermectine, il ne fait l'objet d'aucune recommandation des autorité sanitaires, rappelle l'ARS. Réunion. Les quatre autorités sont citées : l'INSERM (qui affirme que les études existantes ne permettent pas de conclure à un effet thérapeutique bénéfique pour la Covid-19), l'Agence nationale de sécurité des médicaments (qui a refusé de délivrer une autorisation temporaire d'utilisation pour l'Ivermectine contre la Covid), le Haut conseil de santé publique et l'OMS (qui se positionnent contre toute utilisation contre la Covid en dehors d'essais cliniques).



L'agence rappelle aux médecins qu'il leur appartient "de se conformer aux recommandations des autorités sanitaires".



Que d'informations contradictoires qui méritent, selon le collectif, un réel débat.





Une photo du tract distribué ces derniers jours à La Réunion par le collectif Covid médecins 974 :





