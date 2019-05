​L'IRT a choisi sa nouvelle directrice

L'Ile de la Réunion Tourisme a choisi son directeur ou plutôt sa directrice. Susan Soba, 34 ans, est diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Lille et possède un Master en Management des Ressources Humaines. Malgré son jeune âge, elle possède un parcours déjà très diversifié.



Elle a occupé le poste de directrice de la formation au sein de la Chambre de métiers d’Alsace. Un poste occupé de novembre 2015 à mai 2018 mais aussi celui de directrice de la formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine depuis juin 2018. La future directrice a étudié aux Etats-Unis, au Canada, en France et est totalement anglophone, ce qui constitue d’ailleurs la langue maternelle de la nouvelle recrue de l’IRT.



Soba, un patronyme qui parle aux Saint-Andréens puisqu’une école de la commune de l’Est porte le nom de Georges Marie Soba, père de Susan Soba, qui a été adjoint à Saint-André.



Le poste de directeur de l'IRT était vacant depuis le départ de Willy Ethève. Il avait quitté ses fonctions en octobre 2018 et depuis son départ, l'intérim était assuré par Stéphane Ulliac. Une période d'intérim qui aura duré sept mois.