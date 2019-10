​L’Europe, combien de divisions ? Les « 28 » impuissants en Syrie...

Déjà dire que Trump agit "de façon brutale " c'est faux. Trump est au pouvoir depuis 2 à 3 ans maintenant, au point de courir après un second mandat et il avait annoncé haut et fort que les États-unis n'ont plus la vocation d'être les gendarmes du monde. Que l'Europe devait trouver les moyens de sa politique militaire...on (les médias, les décideurs..l'opinion publique), a passé son temps à le ridiculer et à le transformer en tête de Turc plutôt que de le prendre au sérieux...c'est un homme fort qui fait ce qu'il dit à l'inverse de nombreux autres polichinelles.



L'Europe a un train de retard, en matière de défense... y compris à l'intérieur de ses frontières, la multiplicité des attentats islamistes en est une parfaite illustration.



Oui, les "28" sont impuissants en Syrie parce qu'il n'y a toujours pas d'Europe politique sur la base d'un projet commun de défense au-delà des États..car l'Europe doit aussi rester constituée d'États..



C'est le point faible de l'Europe ! Une Europe en papier...à ce niveau .



Une Europe même pas gagnante sur papier et encore moins sur le terrain, ou dans l'action militaire."