Politique ​L’Etat s’engage à accompagner financièrement la Région pour finir la NRL

L’appel du pied d’Huguette Bello il y a une dizaine de jours porte déjà ses fruits. L’Etat promet de sortir le chéquier pour aider la Région à financer le dépassement du chantier de la NRL. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 16:44

4 février : NRL : Huguette Bello exhorte les entreprises à reprendre le travail pour livrer le viaduc

Dans l’attente d’un accord "Matignon III ou d’un Elysée I", trouvait-elle la formule de l’immense chantier financier auquel la collectivité doit faire face pour boucler la fin du chantier de la NRL, Huguette Bello avait passé ses messages. Reçus cinq sur cinq par le ministre des Outre-mer.



Sébastien Lecornu promet un tempo accéléré



C’est en main propre que Sébastien Lecornu a remis le courrier dans lequel Jean Castex confirme la position de l’Etat de continuer à accompagner la collectivité maître d’ouvrage du chantier de Nouvelle route du littoral.



"Partant du constat que la nouvelle présidente du Conseil régional a arrêté une stratégie technique pour finir cette route, il est du devoir de l’Etat, il est du devoir du gouvernement d’Emmanuel Macron d’accompagner le Conseil régional dans le fait de terminer le plus rapidement possible cette route. De manière très concrète, j’ai donc remis à la présidente une lettre signée de monsieur le Premier ministre qui donne mandat au préfet de la région Réunion pour documenter les chiffres en fonction des options techniques qui vont être retenues", confie Sébastien Lecornu après son entrevue avec Huguette Bello.



Le ministre promet que "cette période de discussion va être très très brève puisque nous voulons un nouvel accord entre le Conseil régional et l’Etat avant la période de réserve, c’est-à-dire avant la fin de ce quinquennat". Cette certitude d'un appui financier désormais obtenue, la seule inconnue réside maintenant pour la Région d'en connaître le montant.



