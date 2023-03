​L’Etat contraint de restituer des tableaux de maîtres aux ayants droit d’Ambroise Vollard

Son nom est à jamais associé à La Réunion. Ambroise Vollard était un marchand d'art, galeriste, éditeur et écrivain né le 3 juillet 1866 à Saint-Denis de La Réunion.



Mais à son décès en 1939 à Versailles, et comme il n'a pas pris le soin de faire un testament, son inestimable collection de plusieurs milliers d’œuvres est dispersée.



Les œuvres d’art de sa succession sont divisées entre ses frère et sœurs (dont l’exécuteur testamentaire Lucien Vollard) et M. et Mme de Galéa et leur fils Robert, amis de longue date d’Ambroise Vollard.



Etienne Bignou était l’expert désigné par les consorts de Galéa et Martin Fabiani, celui de Lucien Vollard.



Martin Fabiani et Etienne Bignou, avec la complicité de Lucien Vollard, auraient détourné notamment sept œuvres de la succession qui ont été retrouvées an Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale.



Ces tableaux de maîtres sont « Roses dans un vase » de Renoir ; « Tête de Vieillard » de Cézanne ; « Les grandes baigneuses » de Renoir ; « Sous-bois » de Cézanne ; « Le jugement de Paris » de Renoir ; « Marine : Guernesey » de Renoir et « Nature morte à la mandoline » de Gauguin.



Les ayants droit à la succession d’Ambroise Vollard ont alors demandé à la direction des musées de France et au ministre des affaires étrangères la restitution de ces sept œuvres classées au répertoire des Musées Nationaux Récupération (MNR) créé pour assurer la garde d'œuvres spoliées en France pendant la Seconde Guerre mondiale et retrouvées hors de France.



Le tribunal annule la décision du ministre



En janvier 2018 cependant, Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, refuse d’une part de restituer aux ayants droit d'Ambroise Vollard quatre des sept œuvres inventoriées au répertoire MNR et, d’autre part, de statuer sur la restitution des trois autres œuvres d’art.



Les ayants droit d’Ambroise Vollard décident alors de saisir le juge judiciaire pour faire valoir leur qualité de légitimes propriétaires de ces oeuvres.



Par un jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que les œuvres « Nature morte à la Mandoline » de Paul Gauguin, « Marine : Guernesey » et « Le jugement de Paris » de Pierre-Auguste Renoir ainsi que « Sous-bois » de Paul Cézanne appartenaient bien à la collection d’Ambroise Vollard lors de son décès. Un jugement confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation le 23 novembre 2022.



Le juge administratif, qui devait attendre que l’ordre judiciaire se prononce, s’est donc à son tour prononcé sur ce contentieux il y a quelques jours.



Par un jugement en date de ce 10 février 2023, le tribunal administratif de Paris est venu annuler la décision par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères avait refusé de restituer aux requérants les quatre œuvres majeures.