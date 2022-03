​L’Ecole Artistique Intercommunale de l’Ouest lance son appel à projets pour 2022-2023 !

Présentation de l’EAIO et de l’appel à projets



L’Ecole Artistique Intercommunale de l’Ouest est une école innovante qui se construit avec les énergies du Territoire de la Côte Ouest. Depuis 2018, l’EAIO est dans sa phase de structuration avec l’initiation d’une réflexion autour de son futur projet d’établissement et l’ouverture de son siège à Plateau-Caillou. Afin de mener à bien cette structuration, l’EAIO souhaite renforcer son offre pédagogique sur le Territoire de la Côte Ouest en lançant cet appel à projets dans les domaines artistiques de la musique, la danse, le cirque, les arts visuels et le théâtre.



Vous êtes intéressés ou souhaitez obtenir plus d’informations ? Cliquez ici, téléchargez les pièces et répondez à cet appel à projets, avant le 3 avril 2022, minuit (heure locale).