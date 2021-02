​L’EAU, cette richesse qui vaut de l’or en 2021

Alors qu’en 2021 on est à la pointe de la technologie, certains foyers de la Rivière du Mat les Bas (lotissement Clain), situé à Saint-André ne sont toujours pas alimentés avec un débit suffisant en eau.



Depuis l’année dernière, des échanges avec la CISE et les abonnés ne cessent de pleuvoir (lol !) pour leur signifier le faible débit en eau qu’on se coltine….c’est inadmissible de nos jours d’avoir cette qualité de service ! Il s’agit d’un service public pour lequel tout abonné doit recevoir en contrepartie la prestation attendue de la part du gestionnaire du réseau.



Est-ce normal qu’en 2021, je ne suis pas libre d’utiliser l’eau comme j’en ai envie et pourtant c’est la saison des pluies ? Je dois attendre une certaine heure « avant 05h00, parfois 14h00 et 21h00 » pour utiliser à bon escient l’eau ; Est-ce normal de payer un service qui n’apporte pas de satisfaction ?



Les explications de la CISE ? la sècheresse, nappe phréatique avec un niveau bas ; mais est-ce la vraie raison ?



Des techniciens sont passés et ont constaté ce faible débit en eau effectivement …d’après eux, c’est un problème entre la CISE et la CIREST ; pour eux, UN AUTRE BRANCHEMENT DEVIENT PRIMORDIAL (trop d’abonnés sur un même branchement) pour apporter satisfaction aux abonnés… MAIS CELA A UN COUT.



Quand arrêterons-nous de nous prendre pour des abrutis et des vaches à lait ? Ne peut-on pas se pencher sur ce vrai problème ? Si vous ne faites rien, qu’est-ce que ça va donner dans 1 an voire les années futures ?

Montrez-vous honnête svp en respectant vos engagements contractuels afin de satisfaire vos abonnés. Arrêtez de mettre nos nerfs à rude épreuve et prenez des décisions une bonne fois pour toute.



Françoise FONTAINE

de l’Est