La grande Une ​Kréol un sèl, mé lékèl ?

La Réunion est de nouveau sujette à un couvre-feu. Zinfos974 vous propose d'utiliser ces soirées confinées pour discuter et débattre de sujets de société. On commence avec l'écriture créole. Saviez-vous qu'il existe 4 graphies et 2 synthèses ? Comment écrivez-vous en créole ? Par Sophie Fontaine - Publié le Samedi 1 Janvier 2022 à 22:06





S’il existe différentes graphies, les variations - notamment entre ce que l’on appelle le kréol des Hauts et le kréol des Bas - y sont de plus en plus intégrées.



Le “li” comme le “lu” sont tous deux enseignés et l'école et "doivent apparaître sur un pied d'égalité", considère Laurence Dalleau Gauvin, première Réunionnaise agrégée de créole, bien que le “li” plutôt employé dans “les Bas” semble plus utilisé.



Faire des compromis



En 2019, Lofis la lang propose une synthèse, qui se distingue des écritures dites "phonologiques” (un son, une lettre).



Cette synthèse intègre des variations du créole parlé et accepte des compromis avec l’intégration de mots francisés, pour faciliter la compréhension écrite et permettre de marquer une distinction entre les nombreux homonymes.



Exemple : mi sar la kaz mon mémé et mi rsar la maison mon mémé sont acceptés

De la même façon : mi boir dan in tasse vert est correcte



Une seconde synthèse graphique pour le créole réunionnais est proposée par l’Académie de La Réunion en 2020, nommée Lékritir 2020. Elle est utilisée dans l’enseignement de la langue depuis 2020. Il s’agit là d’une proposition d’harmonisation des systèmes de transcription du créole réunionnais.



La difficulté à trouver une graphie fédératrice illustre sans conteste la richesse de la langue kréol et sa capacité à évoluer avec sa population, mais n’empêche pas son apprentissage écrit. Choisir une graphie est pour l’heure propre à celui qui l'emploie et qui s’attèle à s’y tenir.



