​Kélonia à la recherche d’une tortue morte

Malgré la mobilisation, la tortue n’a pas pu être retrouvée. L’état de la mer n’a pas rendu la prospection très facile et le cadavre a pu être rejeté sur les rochers par la houle bien formée, explique le centre de soins.



Kélonia remercie Nicolas pour ce signalement et les photos, ainsi que Jean-Marc, le président de l’Association Globice, pour avoir répondu présent.



L’analyse des photos indique qu’il s’agit d’une tortue imbriquée qui semble présenter des traces de morsures, sans pourtant que celles-ci puissent être identifiées comme la cause du décès.



Les morsures ont pu être faites post-mortem. Le décollement des écailles indique une mort datant de plus de 24 heures.