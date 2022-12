A la Une .. ​Karim Benzema amoureux des caris

Le Ballon d’Or est actuellement à La Réunion pour quelques jours. L’attaquant fétiche du Real Madrid et de l’équipe de France a retrouvé sur l’île des proches mais a aussi renoué des liens avec un autre amour, la cuisine réunionnaise. Par La Rédaction - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 11:33

Karim Benzema est arrivé à La Réunion le mardi 29 novembre. L’attaquant blessé à l’entraînement avant le début de la Coupe du Monde 2022 a quitté le Qatar alors que l’équipe de France continue son aventure et jouera les 8e de finale contre la Pologne dimanche.



Benzema en vacances



Le footballeur est à La Réunion pour retrouver des proches et passer de bons moments en famille. L’ex-compagne et les enfants du Ballon d’Or sont de retour sur l’île depuis quelques mois.



Karim Benzema a publié sur les réseaux sociaux une photo prise lors d’une balade familiale quelques heures après avoir posé ses valises à La Réunion.



L’attaquant star du Real Madrid et de l’équipe de France ne devrait donc pas faire d’apparition publique durant son séjour et souhaiterait plutôt se consacrer à ses proches avant de retrouver le monde du sport de haut niveau dès la semaine prochaine.

Benzema accro aux caris ?



Pour son premier repas à son retour à La Réunion, Karim Benzema a mangé un rougail saucisses poulet. Le Kartel Prod est chargé de la logistique du footballeur. Le choix s’est porté sur un restaurant du Port, le même où l’équipe de DJ Skam envoie régulièrement ses invités musicaux.



Karim Benzema se serait tellement régalé mardi, qu’il continue de commander des barquettes auprès du snack de la même cuisine !



Le footballeur prend donc du bon temps pour se remettre de sa blessure avant de reprendre un régime plus exigeant début décembre lorsqu’il sera de nouveau à l’entraînement à Madrid avec les vainqueurs en titre de la Ligue des Champions.

Le cari, le secret d’un bon repos ?



Un autre footballeur qui a connu les sommets avec l’équipe de France n’est autre que le Saint-Philippois Dimitri Payet. Comme tout bon Réunionnais, il est adepte des bons caris.



On se souvient tous des vacances de Dimitri Payet à La Réunion en 2014 après un clash avec son entraîneur de l’époque. Le joueur avait ensuite quitté Marseille pour Londres en 2015, avait brillé en Angleterre, avait retrouvé l’équipe de France en 2016 et mené les Bleus jusqu’en finale de l’Euro.



On espère donc que les caris portois redonneront du poil de la bête à Karim Benzema, ennuyé par des pépins physiques depuis le début de la saison et qu’il pourra rejoindre le Real et les l’équipe de France dans de nouvelles épopées victorieuses.



La théorie présentée ici est donc que les caris peuvent transformer un homme en héros.

Les caris de Sourire d’Ange



De nombreux internautes ont souligné sur les réseaux sociaux que Karim Benzema a déjeuné dans l’un des restaurants où un Portois, connu pour avoir été condamné à plusieurs reprises, occupe une place prépondérante auprès de la direction.



Surnommé Sourire d’Ange, ce dernier a été remis en liberté après avoir purgé ses peines et serait maintenant impliqué auprès de plusieurs établissements dans Le Port et se tiendrait loin de la justice depuis plusieurs années.