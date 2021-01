A la Une . ​Jours fériés de 2021 : Six tombent un samedi ou dimanche !

Que nous réserve l'année 2021 en terme de jours fériés?





Parmi les 14 jours fériés de cette nouvelle année, six tombent malheureusement un samedi ou dimanche. En 2020, ces déceptions étaient au nombre de cinq. Mais nous gagnons en lundi : il y en aura quatre en 2021, contre deux en 2020.



Concernant les ponts, l’Ascension et l’Armistice nous offrent deux jeudis. Certains pousseront peut-être le vice pour avoir un pont autour du 14 juillet qui tombe un mercredi. En espérant que ces longs weekends soient moins impactés par l’épidémie.



Les jours fériés : Vendredi 1er janvier (Jour de l’an)

Lundi 5 avril (Lundi de Pâques)

Samedi 1er mai (Fête du travail)

Samedi 8 mai (Victoire des Alliés, 1945)

Jeudi 13 mai (Ascension)

Lundi 24 mai (Lundi de Pentecôte)

Mercredi 14 juillet (Fête nationale)

Dimanche 15 août (Assomption)

Lundi 1er novembre (Toussaint)

Jeudi 11 novembre (Armistice, 1918)

Samedi 25 décembre (Noël)



