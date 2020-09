Rubrique sponsorisée ​Journée de l'Alternance, pari réussi !

Malgré le contexte COVID, la Journée de l'Alternance, 10e du nom, a ouvert ses portes ce mercredi 2 septembre au Hall D Parc des expositions et des Congrès à Saint-Denis. Le maintien de cette manifestation par les organisateurs (Cinor et Préfecture) a été pertinent: près de 3 500 jeunes ont fait le détour par le Parc. Pari réussi donc ! Par CINOR - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 09:29 | Lu 241 fois

Sur 3000 m2 d'exposition, l'événement a permis à l'ensemble des participants d'accéder gratuitement à des espaces thématiques.

Toutes les personnes en recherche d'orientation, d'apprentissage, d'insertion, d'alternance et d'emploi souhaitant se renseigner sur les modalités des dispositifs existants ou de découvrir des offres de formation et des métiers qui recrutent, étaient les bienvenues.



Une journée, organisée par la Maison de l'Emploi du Nord de La Réunion, placée donc sous le signe de l'information et de l'échange.



A l'heure des bilans, Maurice Gironcel, Président de la Cinor, se réjouissait de l'affluence du jour.



“Cela montre bien que les jeunes sont dans une démarche volontariste, qu'ils veulent s'en sortir et sont prêts à affronter l'avenir. Même s'il s'est un peu compliqué avec le COVID”.



“On s'aperçoit assez nettement du changement de regard sur l’alternance.

Il n’est pas, comme on l’a parfois laissé penser, un choix de second ordre, une sortie de secours. C’est même exactement l’inverse.



L’alternance, c’est l’occasion pour des jeunes de toucher du doigt, concrètement, la réalité du monde du travail, ses enjeux et ses attraits. De faire un lien direct entre le parcours scolaire et l’insertion professionnelle”.





Malgré le COVID... ​Une édition 2020 où, bien sûr a plané l'ombre (ou la menace) du Covid.



Ainsi, les organisateurs ont veillé scrupuleusement, par des mesures adaptées, au respect des gestes barrière (port du masque obligatoire), avec mise en oeuvre des dispositions sanitaires en vigueur.



L'accueil des visiteurs s'est effectué par séquence de 1000 personnes, avec contrôle à l'entrée par un dispositif de scanner adapté.



Avec le soutien de l'État (DIECTE) et de la Cinor, l’objectif de cette édition a été pleinement réussi : promouvoir les contrats en alternance (qu’ils soient d'apprentissage ou de professionnalisation) et offrir un lieu d'information, d'orientation et d'échanges, s'adressant aux apprenants, demandeurs d’emploi et parents en direction des professionnels.







​ 5 villages et 50 partenaires Dans le Hall D du Parc, 5 espaces ont ouvert leurs portes aux visiteurs



- L'espace informations: animé par les partenaires de l'emploi, l'espace a pour but de préciser les différents dispositifs (période, contrats, rémunération, financement, aides).



-L'espace IAE: L’occasion pour les participants de découvrir l’insertion par l’activité économique (IAE) à travers ses différentes têtes de réseaux et entreprises. On retrouve l’URSIAE, le COORACE, la FEI, ..



- L'espace formations : la trentaine de stands regroupe les organismes de formations, proposera des offres de formations accessibles en alternance.



- L'espace Village Emploi: est composé d’agences d’emploi et d’entreprises ayant des projets de recrutement avec notamment E. Leclerc Réunion, Sicalait, Randstad. 170 offres d'emplois seront proposés



- L'espace OPCO : Les OPCO mis en place à La Réunion sont présents pour accueillir et répondre aux questions des CFA et des entreprises, notamment relatives au financement des formations.