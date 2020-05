Politique ​Joseph Sinimalé : "Je suis prêt"

Le maire de Saint-Paul et candidat aux municipales se dit prêt à relever le challenge d'un second tour fin juin. Joseph Sinimalé fait également un appel du pied aux candidats de droite qui pourraient contribuer à sa réélection en cas d'entente. Parmi eux évidemment, il y a Alain Bénard, arrivé troisième du scrutin avec ses 14,60% obtenus au soir du 15 mars. Par LG - Publié le Vendredi 22 Mai 2020 à 18:17 | Lu 176 fois

"Je suis prêt. C’est finalement la date du 28 juin que le gouvernement a retenu pour l’organisation du second tour des municipales. J’en prends acte.



En tant que maire sortant et donc organisateur de ce scrutin à Saint-Paul, j’attends de prendre connaissance des mesures décidées pour la tenue de ce scrutin dans le respect des règles sanitaires pour le personnel des bureaux de vote et les électeurs.



En tant que candidat, je suis prêt pour ce second tour. Et surtout confiant. L’issue du 1er tour le 15 mars dernier a montré que la Droite rassemblée restait majoritaire à Saint-Paul.



J’ai pleinement confiance en une recomposition de la Droite pour faire gagner Saint-Paul à l’occasion de ce second tour, autour d’un projet partagé et au service des saint-paulois.



Avec mon équipe on va étudier rapidement les moyens pour mener une campagne en respectant les mesures sanitaires comme souhaité par le ministre de l’Intérieur.



Ce sera une campagne inédite. Si la vie démocratique doit reprendre son cours, elle ne devra pas se faire au détriment de la santé de nos concitoyens."





