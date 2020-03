Municipales 2020 ​Joseph Sinimalé : "J’appelle à la responsabilité de tous"

"Je tiens d’abord à remercier celles et ceux qui se mobilisés pour permettre la tenue de cet exercice démocratique dans des conditions exceptionnelles dimanche dernier.



Je remercie les électrices et les électeurs de Saint-Paul qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir citoyen et ce, malgré la menace du Covid-19.



Comme vous le savez, le Président de la République a annoncé hier soir des mesures fortes pour vaincre cette « guerre » sanitaire mondiale et a donc décidé de reporter le second tour des élections à une date ultérieure.



Le virus, malheureusement, va de plus en plus vite et donc il faut absolument enrayer la contagion. Et cela suppose que chacun ait un comportement exemplaire, surtout sur une île.



Dans ce contexte de crise sanitaire sans précèdent, j’invite tous les habitants de Saint-Paul à respecter scrupuleusement toutes les directives gouvernementales qui s’appliqueront dans toute la France et l’Outre-mer.



En particulier j’exhorte les Saint-Paulois à ne pas faire des réserves alimentaires inutiles qui ne pourraient que créer un risque de pénurie temporaire. J’appelle la population à bien respecter les gestes barrières recommandées, notamment se laver les mains régulièrement, se tenir à 1m de distance dans les files d’attente.



La gravité de la pandémie nous oblige collectivement à la responsabilité et à la solidarité.



Je les assumerai en tant que maire.



Cette épidémie vient nous rappeler à quel point la vie est fragile et qu’elle mérite qu’on en prenne soin à chaque moment. Ce bouleversement de nos habitudes est un véritable choc, mais soyons patients, disciplinés, solidaires. Profitons de ce « Rest’ la caze » pour arrêter de se dépêcher ou de courir après le temps.



Courage à toutes et à tous en attendant le retour des jours meilleurs !" Zinfos974 Lu 112 fois







