​Joli mois de mai ....quand même.

La météo vient sauver la mise....il a fait beau et il fait beau encore en ce mois de mai sur l'île de la Réunion..

Je souhaite la même chose pour vous .

Par contre que de contrariétés dans le reste de la vie, en général et ce n'est pas forcément pour moi ..



La guerre en Ukraine se poursuit et au détriment de celle-ci. Il faut bien l'admettre!

Adieu l'OTAN en emporte le vent et pour longtemps encore.



Des élections politiques en France qui ont eu un air de "zambrocal" avarié. Le mal au ventre à venir, même si sur le long terme, se fera sentir au risque de se transformer en diarrhée verte!



Localement, les élections à la chambre consulaire du Commerce voient arriver un rastaquères, de service !

L'un remplace l'autre , mais c'est du même tonneau.

Fruit de la démocratisation ....et de ses contreparties.

L'économie tourne au ralenti...la bourse ne finit de jouer au yoyo

Les cryptos sont en berne et la tendance est au Bear...

Les affaires personnelles ne vont pas mieux , les business en ligne ont essuyé plusieurs revers...scamés....avec pertes pour les affiliés.



"les emmerdes, ça vole toujours en escadrilles!" Phrase célèbre de Chirac..et le mois de mai en a vu.



Heureux que la santé reste bonne, et le cœur plein de bons souvenirs de mes vacances dans l'île Rouge, voisine .