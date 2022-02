​Jeux clandestins : Un Dionysien qui menait grand train de vie arrêté en flagrant délit

Très importante mobilisation dans la nuit de vendredi à samedi au Moufia à Saint-Denis. Policiers, hommes du RAID, procureur et camions remorqueurs ont investi la propriété d’un Dionysien soupçonné, selon nos informations, d’organisation de jeux clandestins. Il ne serait pas seul dans le collimateur des autorités.



Les forces de l’ordre ont bouclé les deux chemins d’accès à la propriété pour mener à bien leur mission et éviter toute fuite des participants.



Arrivés vers 21H, ils ont mené leur perquisition jusque tard dans la nuit, vers 3 heures du matin.



Sur place, les enquêteurs ont ratissé la bâtisse dans les moindres recoins pour matérialiser l’existence de l’organisation de parties de jeux d’argent.



Possible blanchiment et travail dissimulé



Selon les premiers éléments, le propriétaire des lieux menait un grand train de vie. Deux voitures de luxe ont été saisies. Une Porsche Cayenne et une Mercedes cabriolet ont été embarquées durant la nuit par des camions remorqueurs.



L’organisateur supposé de ces cercles de jeu de poker est en garde à vue. L’homme âgé d’une cinquantaine d’années doit s’expliquer sur des faits d’accomplissement en bande organisée de jeux d'argent et de hasard, blanchiment et travail dissimulé. D’autres complices pourraient donc être amenés à rendre des comptes, notamment des croupiers non déclarés.



Le délit de tenue d'une maison de jeux de hasard est lourdement sanctionné : trois ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.