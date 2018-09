​Jean-Luc Poudroux élu député de la 7ème circonscription de La Réunion

Jean-Luc Poudroux est le nouveau député de la 7ème circonscription de La Réunion. Il succède à Thierry Robert, démis de sa fonction par le Conseil constitutionnel en juillet dernier.



Jean-Luc Poudroux ne peut plus être rejoint. A 20H10, 5 communes sur 6 ont déjà leurs résultats définitifs (en nombre de voix) :

Trois Bassins : J-L.Poudroux 825 / P.Robert 509

Saint-Paul : J-L.Poudroux 3863 / P.Robert 1967

Les Avirons : J-L.Poudroux 1285 / P.Robert 1096

Etang Salé : J-L.Poudroux 2550 / P.Robert 1075

Saint-Louis : J-L.Poudroux 2562 / P.Robert 2350



Seuls les chiffres des bureaux de Saint-Leu manquent à l'appel pour l'instant



L’ancien homme fort de Saint-Leu, maire de 1989 à 2008) conquiert à 68 ans le siège laissé vacant de parlementaire. Une première responsabilité nationale pour l’homme politique de droite qui avait été président du Conseil général de 1998 à 2004.



Jean-Luc Poudroux a déjà annoncé qu’il siégera dans les rangs du groupe parlementaire Les Républicains et apparentés à l'Assemblée nationale. Sans obtenir l’investiture du parti, il avait quand même bénéficié de l’appui des différents courants composant la famille politique de la droite locale, à commencer par celui d’Objectif Réunion de Didier Robert et de la fédération locale des Républicains de Michel Fontaine.



A titre de comparaison concernant la mobilisation au premier tour, Jean-Luc Poudroux avait obtenu 6402 voix.