​Jean-Luc Poudroux : "Macron a stigmatisé certains territoires d'Outre-mer"

Communiqué de presse du Député Jean-Luc Poudroux :





"Hier soir, Emmanuel Macron s'est présenté comme candidat à sa propre succession en faisant lui-même le bilan élogieux de son action durant les 2 dernières années. Mais c'est très vite oublier la méthode employée pendant tout son quinquennat, une certaine arrogance dans l'exercice d'un pouvoir qu'il n'a jamais voulu partager, ni avec ses premiers ministres, ni avec le Parlement, ni avec son propre parti. J'en veux pour preuve la crise des Gilets Jaunes qui reste encore pour longtemps dans nos mémoires".



"Macron veut une France en marche, obéissante et soumise"



"Hier soir, le Président Macron a stigmatisé certains territoires d'Outre-mer, parce que leur population est réticente à la vaccination. Les 6 millions de Français qui ne sont toujours pas vaccinés, eux aussi ont été stigmatisés, tout comme certains personnels soignants. Le Président Macron veut une France en marche, obéissante et soumise à son pass sanitaire.



Désormais, si nous voulons circuler librement dans notre pays, aller travailler, nous divertir et avoir une vie sociale à peu près normale, il faudra une 3e dose de vaccin. Les contrôles pour savoir si notre pass sanitaire est à jour seront renforcés partout sur le territoire, dans les ports, les aéroports. La France, cette terre des libertés fondamentales et des droits naturels et universels, je la sens aujourd'hui mal menée. Et ce ne sont pas les promesses électoralistes qu'a tenues le candidat Macron qui feront changer les choses. C'est quoi le plein-emploi et une économie décarbonnée à l'échelle européenne quand nos libertés sont contraintes ? Pour moi, le grand oral d'Emmanuel Macron d'hier soir est raté. Il ne m'a pas convaincu", conclut le député ​Jean-Luc Poudroux.