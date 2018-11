Courrier des lecteurs ​Itinéraire d’un enfant trop gâté !

Lu dans le Quotidien du lundi 5 novembre 2018 , Emmanuel Macron décerne « la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme » à 124 victimes., dont 22 à titre posthume.



A un moment où E. Macron fait un périple , qu’il appelle « itinéraire », sur les trace de la Grande Guerre, j’ai voulu en savoir un peu plus.



Je ne connaissais pas cette distinction et suis allé au renseignement.



J’ai parcouru le Journal Officiel et j’ai pu accéder au « décret du 30 octobre 2018 portant attribution de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme ».



Bon ! Jusque là, rien à dire. Une distinction, pourquoi pas ! Mais après tout ces pauvres victimes n’ont rien demandé, et par définition sont….Victimes !



Je me suis alors intéressé à la place qu’occupait dette distinction dans l’Ordre du Protocole.



La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme étant décernée par décret présidentiel, elle se porte directement APRES l’ordre national du Mérite. Ce qui fait de cette médaille la cinquième décoration la plus importante dans l’ordre protocolaire des décorations françaises.. Elle arrive ainsi juste devant les croix de guerre 14-18, 39-45, TOE, Valeur Militaire, médaille de la Gendarmerie Nationale avec citation) qui récompensent l’octroi d’une citation par le commandement militaire pour conduite exceptionnelle ou une action d’éclats au feu ou au combat.



T’es où Macron, t’es où ?



A un moment où tu parcours un itinéraire historique en mémoire et reconnaissance à nos soldats morts au Champ d’Honneur , pour la France, tu les dénigres en plaçant des victimes malgré elles, malheureusement, avant eux ?



C’est triste à dire, mais être blessé ou tué à la terrasse d’un café, dans une discothèque ou n’importe où d’ailleurs sans l’avoir souhaité, vaut-il mieux qu’être blessé ou tué en Héros au combat au service de la Mère Patrie ?



Question : ont-ils droit au drap tricolore sur le cercueil ? Alain NIVET Lu 233 fois





