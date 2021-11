​Italie : Premier cas de suicide assisté autorisé

Devenu tétraplégique à la suite d’un accident de la route, Mario* (nom d’emprunt) a obtenu mardi dernier le droit au suicide assisté en Italie.



L’homme immobilisé depuis 10 ans, maintenu en vie par des traitements de survie, demandait à l'hôpital de vérifier son état de santé afin d'accéder légalement à un médicament mortel et mettre fin à ses souffrances.



Un groupe de médecins spécialistes a confirmé qu’il possédait bien les conditions requises pour l'accès légal au suicide, introduit par la Cour constitutionnelle italienne.



"Mario * souffre d'une pathologie irréversible, source de souffrances physiques ou psychiques qu'il juge intolérables ; est pleinement capable de prendre des décisions libres et éclairées. Il n'a pas l'intention d'utiliser d'autres traitements de santé pour la douleur et la sédation profonde”, indique l’Association Luca Coscioni, qui milite pour l'affirmation des libertés civiles et des droits humains, parmi lesquels les choix de fin de vie en Italie.



Après de nombreux refus, l'homme a finalement obtenu gain de cause, ce dont se félicite l’Association Luca Coscioni.



"Je me sens plus léger, je me suis vidé de toutes les tensions accumulées au fil des années ", a déclaré Mario à l’annonce de l’avis favorable.



Les modalités d'application de ce premier suicide assisté légal en Italie restent cependant à définir. L'acte pourrait se tenir dès 2022.