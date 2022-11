​Interpellé en possession d’une carabine, il voit les policiers tirer sur son chien qui s’attaque à celui de la brigade

Il est aux alentours de 2h00 du matin dimanche dernier à Rouen lorsqu'un homme aperçu cagoulé, en possession d’une arme, est signalé aux forces de l’ordre.



La brigade anti-criminalité et la brigade cynophile sont dépêchés sur place et découvrent l’homme, accompagné de son chien, un American Staff, en train de cacher une carabine sous une voiture.



L’animal, qui ne porte pas de muselière, se montre agressif. Les policiers tentent de le maîtriser et lui tirent dessus avec un pistolet à impulsion électrique. Le chien réplique et s’attaque au chien des fonctionnaires de police en lui mordant au cou.



Son propriétaire et les forces de l’ordre essaient de lui faire lâcher prise, sans succès. L’American Staff mord le chien de la police une seconde fois, à la patte. Les policiers lui tirent cette fois dessus à balles réelles. Le chien, blessé à la cuisse, s'enfuit alors.



Le propriétaire a été interpellé pour détention et port d'arme prohibé de catégorie C et placé en garde à vue. Le chien, lui, n’a pas été retrouvé. Le chien de la brigade à quant à lui été soigné.